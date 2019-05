Astrid Coppens deelt intieme foto van haar hoogzwangere buik

View this post on Instagram

Today our #babygirl is #31weeks #7months 🤰🏻🍼Can’t wait to meet her🥰 Now she is the size of a coconut 🥥 . . . #shotbybramskibeat #analogphotography #createtoinspire #120film #pregnant #momtobe #pregnancy #family #happiness #baby #babylove #parents #maternity #babyontheway #grateful #preggo #pregnantbelly #babybump #babylove #babybelly #babyfashion #babyfever #babys #belly