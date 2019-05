Vijf arrestaties na huiszoekingen in drugsonderzoek in Maasmechelen

Speurders van de politiezone CARMA hebben met medewerking van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) donderdagochtend drie huiszoekingen in Maasmechelen uitgevoerd. Daarbij stootte de politie op vierhonderd wietplanten, een grote som cash geld en allerlei drugsattributen. De speurders konden vijf verdachten arresteren, die donderdag en vrijdag voorgeleid worden. Intussen heeft de onderzoeksrechter in Tongeren twee verdachten aangehouden en opgesloten. In het kader van een lopend onderzoek naar cannabisteelt vielen de politiemensen donderdagochtend op drie adressen binnen. In een woning in de Talderstraat stond een teeltinstallatie met vierhonderd cannabisplanten. Er waren ook illegale stroomaftakkingen. Na sporenonderzoek werd de installatie ontmanteld en opgeruimd. In de Talderstraat werd de eerste van vijf twintigers opgepakt. De politie nam ook een auto in beslag.

In de Windelsteenstraat wist de politie drie verdachten te arresteren. In het huis lagen een grote som cash geld en drugsattributen. Er werd een voertuig getakeld. Bij een derde huiszoeking in de Beerensheuvelstraat werd een persoon opgepakt. Dat maakten politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) en het parket van Limburg donderdag bekend.

bron: Belga