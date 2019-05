Trump roept op ‘brutaal geweld’ in Venezuela te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag opgeroepen om de “brutale repressie” tegen manifestanten in Venezuela stop te zetten. President Nicolas Maduro heeft daar het leger opgedragen “te strijden tegen de putchisten”, een dag na nieuwe betogingen tegen hem. “Wij bidden voor het Venezolaanse volk in hun rechtvaardige strijd voor vrijheid”, zo zei Trump in de tuinen van het Witte Huis op de nationale dag van het gebed in de VS.

“De brutale repressie van het Venezolaanse volk moet stoppen, en snel”, zo klonk het. “De mensen hebben honger. Ze hebben geen eten, ze hebben geen water in een land dat een van de rijkste ter wereld was.”







De Verenigde Staten, die oppositieleider Juan Guaido erkend hebben als interim-president, hebben zware economische sancties tegen Venezuela aangenomen om Maduro naar de uitgang te duwen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gisteren nogmaals bevestigd dat een Amerikaanse militaire interventie niet uitgesloten is.

Bron: Belga