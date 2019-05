Testkaravaan met elektrische fietsen toert door West-Vlaanderen

“De testkaravaan komt eraan! ” Met deze slogan toert een testkaravaan met elektrische vanaf donderdag door West-Vlaanderen. De provincie stelt daarbij 86 duurzame vervoersmiddelen ter beschikking om uit te testen. Donderdagavond startte de toer in Wingene. Dankzij de zesde editie van de provinciale campagne kunnen bedrijven en gemeenten in heel West-Vlaanderen elektrische voertuigen uittesten. De testvloot bestaat uit elektrische fietsen, vouwfietsen, fietskarren en elektrische bakfietsen. Bedrijven of inwoners kunnen die twee weken lang uittesten.

Dit jaar bereikt de Karavaan 5.500 werknemers uit achttien West-Vlaamse bedrijven, onder meer in Kuurne, Brugge en Tielt.

Uit een bevragingsronde bij de deelnemende bedrijven blijkt dat tot nu toe ongeveer 40 procent van de respondenten voortaan een duurzaam vervoermiddel gebruikt voor zijn/haar woon-werkverkeer. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan om de elektrische fiets. De Provincie is de eerste organisatie die een dergelijke woon-werkcampagne aan bedrijven aanbood.

De karavaan komt nog langs in Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Zedelgem en Izegem. Op 17 mei wordt de campagne feestelijk afgesloten in Torhout.

