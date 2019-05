Stefan Küng rondt lange vlucht knap af

De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft vandaag in eigen land de tweede etappe in de 73e editie van de Ronde van Romandië (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Zwitser maakte deel uit van de vlucht van de dag, waarin ook onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) zat, maar in tegenstelling tot zijn medevluchters bleef hij wel voorop om uiteindelijk aan de streep nog een voorsprong van bijna een minuut over te houden op het jagende peloton. Daarin won de in België geboren Ier Sam Bennett de sprint om de tweede plaats van de Italiaan Sonny Colbrelli. Even voordien was er nog een uitvalspoging geweest van hardrijder Victor Campenaerts, maar de werelduurrecordhouder werd weer gegrepen door de grote groep, aan de boorden van het Lac Léman.

De 29-jarige Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die gisteren de leiderstrui overnam van zijn landgenoot Jan Tratnik, blijft leider. Morgen wordt de derde etappe gereden in Romandië, een rit over 160 kilometer met start en aankomst in Romont.







Bron: Belga