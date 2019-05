Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) wordt Roots

In Antwerpen heeft het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) donderdagavond zijn twintigste verjaardag gevierd met onder meer een panelgesprek en netwerkmoment. De vzw verandert meteen ook de naam in “Roots”. Dat moet samen met een nieuw logo meer benadrukken dat er vanuit verschillende wortels, geloofsovertuigingen of levenservaringen werk wordt gemaakt van sterk jeugdwerk. PAJ, of voortaan dus Roots, verenigt meer dan vijftig jeugdwerkverenigingen van verschillende etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Vanuit die werking brengt het platform ook expertise naar verschillende adviesraden op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. De koepel wil ook een spreekbuis voor de eigen doelgroep zijn richting onder meer media en onderwijs.

“Het belang van jeugdwerk voor minderheden is enkel toegenomen sinds ons ontstaan, toch is hier nog steeds een groot tekort”, luidt het naar aanleiding van de verjaardag en naamsverandering bij Roots. “Door meer samenwerkingen en partnerschappen aan te gaan, zullen wij in de toekomst streven naar een uitbreiding én professionalisering van het jeugdwerkaanbod.”

bron: Belga