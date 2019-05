Pentagon: 120 burgers gedood bij Amerikaanse militaire operaties in 2018

Bij de Amerikaanse militaire inzet in Afghanistan, Irak, Syrië en Somalië zijn vorig jaar ongeveer 120 burgers om het leven gekomen. Dat zegt althans het Amerikaanse Pentagon. Daarnaast raakten ook 65 mensen gewond. Mensenrechtenorganisaties gaan uit van een veel hoger cijfer. Volgens het Pentagon kwamen de meest burgers om het leven in Afghanistan, meer bepaald 76. In Irak en Syrië waren dat er samengeteld 42, in Somalië twee.

Bij de inzet in Jemen en Libië vielen er, nog steeds volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, geen dodelijke slachtoffers onder de burgers.







Volgens Airwars, een niet-gouvernementele organisatie die gegevens bijhoudt over burgerslachtoffers in verschillende conflicten, liggen de werkelijke cijfers vele malen hoger. Airways spreekt van 1.224 doden, waaronder alleen 805 in Irak en Syrië.

De organisatie is wel te spreken over het feit dat het Amerikaanse leger overgegaan is tot het bijhouden van elk geval, met naam en toenaam en datum.

bron: Belga