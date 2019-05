Papieren belastingaangifte wordt zeldzaamheid

Jaar na jaar daalt het aantal mensen dat de personenbelasting nog op papier invult. Steeds meer belastingplichtigen krijgen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte in de bus, zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo en de federale overheidsdienst Financiën vandaag hebben vrijgegeven. In 2019 zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus krijgen, of meer dan vier op de tien belastingplichtigen. Het gaat dan om gepensioneerden of mensen met een uitkering, maar ook bijvoorbeeld om gezinnen met een stabiele aangifte. In 2018 waren dat er 3 miljoen.

Van de zowat zeven miljoen belastingplichtigen vulden in 2018 net geen 625.000 Belgen een papieren aangifte in. Papier moest de voorbije jaren plaats ruimen voor de vereenvoudigde aangifte en de aangiftes via tax-on-web. In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in, en 1,21 miljoen mensen deden dat via hun boekhouder of mandataris. Dat zijn er iets minder dan het jaar daarvoor. De fiscus wijst voor die daling op het succes van de vereenvoudigde aangifte. Nog zowat 640.000 mensen lieten hun aangifte invullen door een ambtenaar.







Ook dit jaar zijn er opnieuw meer codes in te vullen op de belastingbrief. Voor de Vlaming stijgt het aantal codes van 823 in 2018 naar 829 dit jaar. Maar die stijging wordt genuanceerd door de fiscus. “Meer dan 80 procent van de burgers vult minder dan twintig codes in”, legt Philippe Jacquij, administrateur-generaal van de Fiscaliteit, uit.

bron: Belga