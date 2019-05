Opnieuw honderden SAS-vluchten geschrapt

Opnieuw zijn er vandaag 709 vluchten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS geschrapt door een staking. Circa 54.000 reizigers worden getroffen. Ondertussen lopen er nog steeds bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de piloten. De staking begon vorige week vrijdag en gaat over de loon- en arbeidsvoorwaarden van bijna 1.500 piloten in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Er waren vanochtend al meer dan 20 uur gesprekken gaande, maar de bemiddelaar in Noorwegen heeft geen deadline gesteld. Een akkoord lijkt nog niet in zicht.

Er zijn inmiddels al meer dan 4.000 vluchten geschrapt, met gevolgen voor 380.000 reizigers. Ook reizigers in België ondervinden de gevolgen van de staking, want vanuit Brussels Airport vliegt SAS rechtstreeks naar Kopenhagen, Oslo en Stockholm. De maatschappij adviseert haar klanten om de website van SAS te checken voor details over de geannuleerde vluchten.







bron: Belga