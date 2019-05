Openbaar vervoer blijft “vervoer voor kneusjes” als er geen voordelen zijn tegenover auto

Als het openbaar vervoer geen voordelen biedt tegenover de auto, dan blijft de perceptie van het openbaar vervoer die van “het vervoer voor de kneusjes”. “En dat is zeer kwalijk als we de klimaatproblematiek en de verkeersellende willen aanpakken”, zegt Peter Thoelen van reizigersvereniging TreinTramBus vandaag, in een reactie op de dalende tevredenheidscijfers voor De Lijn. Uit de tevredenheidscijfers van De Lijn voor 2018 blijkt dat maar 62 procent van de reizigers De Lijn voor 2018 minstens een 7 op 10 gaf, terwijl dat in 2017 nog 64 procent en in 2016 zelfs 71 procent was.

“Het openbaar vervoer zou de eerste logische keuze voor heel veel mensen kunnen zijn, als er voldoende prioriteit gegeven wordt aan efficiëntie, stiptheid, een goede en vriendelijke dienstverlening enzovoort”, benadrukt Thoelen.







Volgens hem bewijst het voorbeeld van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB dat een frequent en beter aanbod de reizigersaantallen doet stijgen, en de tevredenheid doet toenemen. Bij De Lijn ziet Thoelen echter nog een aantal problemen, zoals de doorstroming en het ontbreken van de aankondigingen van de haltes via een scherm in de meeste bussen. Ook is er nood aan een realistisch geprijsd geïntegreerd tariefsysteem, waarbij per regio of grote stad van alle openbaar vervoer gebruik gemaakt kan worden. “De huidige systemen van ‘city pass’ in Antwerpen en Gent zijn een goed initiatief, maar te duur en ze dekken niet altijd een voldoende groot gebied of de juiste lijnen”, zegt Thoelen.

Tot slot werden een aantal dienstregelingen die vroeger zeer goed werkten volgens de reizigersvereniging na een hervorming door De Lijn onlogisch, met minder reizigers als resultaat.

bron: Belga