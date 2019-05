Missie van VUB-team naar kampen met IS-kinderen loopt vertraging op

De missie van een team van artsen en psychologen die hulp willen bieden in de Koerdische vluchtelingenkampen in het noordoosten van Syrië loopt vertraging op. Het team onder leiding van Gerrit Loots, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, krijgt momenteel nog geen toegang tot de kampen, waar ook Belgische IS-kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden. Dat schrijft Het Nieuwsblad, en wordt bevestigd aan Belga. “Op dit ogenblik krijgen we nog geen groen licht van de Koerdische autoriteiten, want de kampen zijn niet toegankelijk omwille van veiligheidsredenen”, verduidelijkt Loots. “Binnen de maand krijgen we een nieuw antwoord. Er is dus wel bereidheid om ons toe te laten tot de kampen, en dat bespreken ze nu verder.”

Het team hoopt binnen een maand dan wel te kunnen vertrekken, want de situatie in de drie kampen die ze willen bezoeken, Al Hol, Al Roj en Ain Issa, is precair. Het accent ligt op het medische aspect, want de kinderen in de kampen zijn er heel erg aan toe en er is een grote nood aan antibiotica. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de psychologische ondersteuning van moeders die al kinderen hebben verloren.







Loots hoopt ook dat ze de Belgische kinderen van moeders die zich bij IS aansloten naar België kunnen repatriëren. Dat zullen ze in de komende weken bespreken met de regering.

bron: Belga