Liegende Britse politica uit parlement gezet na petitie

Een Britse politica heeft voor een pijnlijke première gezorgd: ze wordt uit het Lagerhuis gezet nadat ze had gelogen tegen de politie en vervolgens werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. Een petitie in haar kiesdistrict leverde voldoende stemmen op om haar uit het parlement te verwijderen. Fiona Onasanya (35) had geprobeerd de politie te misleiden om onder een verkeersboete uit te komen. Ze was geflitst terwijl ze te hard reed en met haar telefoon bezig was. De politica beweerde vervolgens dat iemand anders achter het stuur zat. Voor die feiten moet ze drie maanden cel in.

Onasanya werd geroyeerd door haar Labourpartij maar wilde als onafhankelijke blijven zetelen. Dat was zonder haar kiesdistrict gerekend: ongeveer 28 procent van de kiesgerechtigden in Peterborough, in het oosten van Engeland, hebben een petitie ondertekend om haar uit het parlement te zetten, ruim boven de drempel van 10 procent.







Fiona Onasanya is zo de eerste verkozene die via deze door de voormalige Conservatieve premier David Cameron in 2014 ingevoerde procedure wordt afgezet.

Bron: Belga