Er waren in Vlaanderen in april nog net iets meer dan 180.000 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds december 2008, zo bleek vandaag uit gegevens van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. De Vlaamse werkloosheid is al 3 jaar en 9 maanden aan het dalen. In april waren er nog 180.345 niet-werkende werkzoekenden, 6,9 procent minder dan in april vorig jaar.

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen kwam uit op 5,88 procent.







bron: Belga