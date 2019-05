Israël herdenkt zes miljoen vermoorde joden

Israël heeft vandaag de zes miljoen joden herdacht die tijdens de Holocaust door de nazi’s en hun helpers werden vermoord. In de voormiddag loeiden in heel het land de sirenes twee minuten lang. Voetgangers bleven staan voor een ingetogen moment en automobilisten stopten hun voertuigen en stapten uit. In het centrale Holocaust-monument Yad Vashem in Jeruzalem begon aansluitend een herdenkingsplechtigheid. Volgens het ministerie van Financiën zijn in Israël nog rond de 210.000 Holocaust-overlevenden geregistreerd, die steun ontvangen. Daarvan zijn er 58.000 afkomstig uit Noord-Afrikaanse landen en Irak. Zij hadden tijdens de Holocaust onder antisemitische vervolging geleden.

Tijdens een ceremonie in Yad Vashem waarschuwde president Reuven Rivlin gisterenavond voor nieuw antisemitisme. “Europa wordt weer door de spoken uit het verleden achtervolgd – ideeën van superioriteit, nationale zuiverheid, vreemdelingenhaat, antisemitisme steken bij van links en rechts weer de kop op”, zei Rivlin. “We staan niet op de rand van een nieuwe Holocaust of iets dergelijks. Maar we kunnen niet negeren dat antisemitisme weer omhoog klimt, gevoed door migrantenstromen, economische crises en de teleurstelling over politieke leiders”.







De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei: “Radicaal rechts, radicaal links en de radicale islam zijn het over een zaak eens: ze haten de joden”. Die haat wordt ook weerspiegeld in “walgelijke aanslagen op gelovigen in de synagogen”, zei hij, verwijzend naar de aanslagen in de Verenigde Staten.

Het aantal gewelddadige antisemitische incidenten is volgens een Israëlisch rapport vorig jaar wereldwijd duidelijk toegenomen. In 2018 zijn bij 13 moorden op joden antisemitische motieven geregistreerd, het hoogste aantal in vergelijking met de voorgaande jaren, deelde de universiteit van Tel Aviv gisteren mee.

Bron: Belga