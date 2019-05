Groen geeft “De Wever II” na 100 dagen een onvoldoende in Antwerpen

Groen heeft vandaag haar evaluatie gepresenteerd van de eerste 100 dagen van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van burgemeester Bart De Wever. Naast een paar positieve noten ziet Groen vooral verontrustende signalen in grote milieudossiers, het uitblijven van “een verbindende toon”, onvoldoende bijsturing van stadsontwikkelingsprojecten en een gebrek aan transparantie. “We willen de kiezer er dan ook voor waarschuwen dat deze coalitie voortzetten op Vlaams niveau geen goed idee is”, zegt Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien. Van Besien had eerst woorden van lof voor initiatieven of geopperde visies rond een tewerkstellingsproject voor Antwerpse jongeren in het kader van de Oosterweelwerken, het koppelen van wijken aan warmtenetten en de naamswijziging van het Delwaidedok. “Daar zit een duidelijke rode draad in: er kunnen mooie dingen gebeuren als het college zich openstelt en luistert naar bijvoorbeeld het middenveld of georganiseerde Antwerpenaren”, stelt hij.

Minder goed nieuws is er volgens Van Besien in de beginfase van de nieuwe legislatuur op het vlak van milieu en klimaat. “Antwerpen zou daar een voortrekker kunnen zijn, maar de problematiek ligt bij het stadsbestuur duidelijk niet in de bovenste schuif”, vindt hij. Groen hekelt onder meer de aanpak in het Ineos-dossier, de beslissing om de lage-emissiezone voorlopig niet uit te breiden en het uitblijven van een circulatieplan. In dossiers als het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers met een beperking in Deurne of de “war on drugs” toonde het stadsbestuur volgens Groen bovendien nog geen “verbindende toon” zoals het bestuursakkoord beloofde.







Groen ziet verder in de lopende stadsontwikkelingsprojecten nog te veel toegevingen aan ontwikkelaars en betreurt dat er beroep wordt aangetekend tegen de Vlaamse weigering om een nieuwe Isvag-verbrandingsoven te vergunnen.

bron: Belga