Gladbach bevestigt transferplannen Thorgan Hazard: “Bespreken nu details met andere ploeg”

Max Eberl, sportdirecteur bij Borussia Mönchengladbach, heeft vandaag bevestigd dat Thorgan Hazard op weg is naar de uitgang. “Thorgan heeft al een beslissing genomen over zijn toekomst”, verklaarde Eberl. “Nu is het aan ons om de details met de andere ploeg te bespreken.” De 26-jarige Hazard liet vorig weekend zelf verstaan een persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund te hebben. Hazard speelde een erg sterke heenronde, maar is na nieuwjaar veel minder beslissend. Her en der duiken geruchten op dat de Rode Duivel met zijn gedachten al bij zijn nieuwe club zit, maar dat wil Eberl niet gezegd hebben. “Het klopt dat Thorgan helaas niet meer het niveau haalt van de heenronde. Maar dat heeft verschillende oorzaken.”

Ook coach Dieter Hecking zet de Belg uit de wind. “Thorgan is voor mij een geweldige spits. Hij wil met de ploeg zonder twijfel ons doel bereiken. Wie gelooft dat hij niet meer alles geeft voor Borussia, kan beter thuisblijven. ‘Toto’ heeft mijn vertrouwen voor honderd procent.”







Mönchengladbach (51 ptn) staat in de Bundesliga op de vijfde plaats, en moet nog vol aan de bak in de strijd om de top vier en het bijhorende ticket voor de Champions League. Op de 32e speeldag ontvangen Hazard en co Hoffenheim, de nummer zeven.

Bron: Belga