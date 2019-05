Europa League – Arsenal verslaat Valencia met 3-1, Frankfurt en Chelsea spelen 1-1 gelijk

Arsenal heeft donderdag de beste zaak gedaan in de heenwedstrijden van de halve finales in de Europa League. De Londense club versloeg Valencia met 3-1. Mouctar Diakhaby (11e) zorgde eerst nog voor een Spaanse voorsprong, maar nog voor rust keerde Alexandre Lacazette de situatie om. De Franse spits scoorde in de 18e en 26e minuut. In de slotminuut legde Pierre-Emerick Aubameyang de eindstand vast. Eintracht Frankfurt en Chelsea speelden 1-1 gelijk. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Luka Jovic (23e) bracht de thuisploeg op voorsprong, net voor rust bracht Pedro Rodriguez de Londense bezoekers langszij. Rode Duivel Eden Hazard startte op de bank. Een halfuur voor tijd mocht hij invallen.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag gespeeld. De finale vindt woensdag 29 mei in het Azerbeidzjaanse Bakoe plaats.

.







bron: Belga