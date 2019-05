David Goffin vlot naar kwartfinales

David Goffin (ATP-25) heeft zich vandaag vlot voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril (524.340 euro) geplaatst. De 28-jarige Luikenaar, als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde, zette in de tweede ronde thuisspeler Joao Sousa (ATP-51) in 1 uur en 20 minuten met 6-3 en 6-2 opzij. Vorig jaar won Sousa het toernooi. Om een plaats bij de laatste vier neemt Goffin het morgen op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Leonardo Mayer (ATP-62) en de Tunesiër Malek Jaziri (ATP-75).

Het is voor Goffin pas de tweede zege op gravel dit seizoen. De jongste weken ging hij er zowel in Monte-Carlo als Barcelona (waar hij in de eerste ronde bye was) in de tweede ronde uit.







Bron: Belga