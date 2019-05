CEO van Voetbalbond wil pyrotechnische middelen weren uit alle stadions

Peter Bossaert, CEO bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), wil alle pyrotechnische middelen weren uit de Belgische voetbalstadions. “Pyrotechnische middelen zorgen voor slachtoffers en dat moet uit onze stadions verdwijnen”, vertelde Bossaert deze middag op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. In de Wetstraat had kort voordien overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Play-off I-wedstrijd Standard-Anderlecht op 12 april. Die Clasico moest toen vervroegd stilgelegd worden nadat de supporters van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen op het veld hadden gegooid. Vandaag werden er een reeks extra maatregelen aangekondigd en voor Bossaert is de maat vol. “Ik ben tevreden met dit initiatief, want we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat voetbal een feest blijft. Pyrotechnische middelen en biergooiers horen daar niet bij. Het gaat hierbij misschien om 2 procent van de fans, de overige 98 procent is slachtoffer. Met de nieuwe maatregelen kunnen we dergelijke zaken in de toekomst hopelijk strenger bestraffen, door de daders bijvoorbeeld de toegang tot het stadion te ontzeggen. Daarnaast moeten ook wij beter communiceren omtrent de gevaren van pyrotechnische middelen.”

In sommige stadions in onze hoogste voetbalklasse wordt er door de thuisclub zelf voor de aftrap voor het nodige vuurwerk gezorgd – in een poging voor wat extra sfeer te zorgen. Ook dat wil Bossaert een halt toeroepen. “Wij zijn er absoluut voorstander van om ook dat af te schaffen. Pyrotechnische middelen horen nooit thuis in een stadion, het risico op schade is gewoon te groot. Je hebt geen vuurwerk nodig om een goede sfeer te creëren. Wie denkt aan sfeervolle wedstrijden, denkt meteen aan de Premier League en daar is dat Bengaals vuur gewoon verdwenen. Het voetbal waar we naartoe moeten, is een voetbal zonder dat Bengaals vuur. Voetbal moet een feest zijn, het is entertainment.”







“Om dat te bewerkstelligen kunnen we onze stadions beter uitrusten met uitgebreide camerabewaking en mechanische poorten. Daarnaast hebben stewards een heel belangrijke rol in het stadion. Het is vaak een kat-en-muisspel tussen mensen die Bengaals vuurwerk gebruiken en de ordediensten en in dat kat-en-muisspel moeten wij onze mensen zo goed mogelijke kansen geven om hun taak uit te oefenen. Daarvoor ontwikkelen wij een programma om hen te ondersteunen. Veiligheid kost geld, maar brengt ook op als je goed beveiligt”, aldus Bossaert.

bron: Belga