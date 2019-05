Bijna duizend bedrijven failliet in april

Volgens de jongste Graydon-barometer voor faillissementen gingen dit jaar in april 968 bedrijven failliet in België, een stijging van bijna 12 procent tegenover april 2018. Opvallend is het aantal vzw’s dat failliet ging, wat een nieuw gegeven is. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon vandaag. Over de eerste vier maanden van 2019 hebben in totaal 3.982 bedrijven de boeken gesloten, 140 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Opvallend zijn de 84 vzw’s en 85 personen die een vrij beroep uitoefenen als arts of advocaat, die over die periode failliet gingen. Ten gevolge van de insolventiewetgeving van 1 mei 2018 worden ook vzw’s en vrije beroepers gedefinieerd als onderneming.







In het Vlaamse Gewest gingen in april 446 bedrijven failliet tegenover 425 in 2018, het Brusselse Gewest telde 248 faillissementen tegenover 231 vorig jaar. In het Waalse Gewest steeg het aantal faillissementen in april met 30,6 procent, van 209 in 2018 tot 273 in 2019.

bron: Belga