Barr loog tegen Congress en dat is een misdaad (Pelosi)

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft vandaag in Washington de Amerikaanse minister van Justitie William Barr ervan beschuldigd tegen het Congres te hebben gelogen en dat dit als een misdaad moet worden beschouwd want niemand mag zich boven de wet stellen. “De Justitieminister van de Verenigde Staten vertelde aan het Congres niet de waarheid. Dat is een strafdaad”, benadrukte de Democrate met de hoogste rang.

Pelosi verwees met haar beschuldiging naar de hoorzitting van Barr gisteren voor de commissie Justitie van de Senaat. Daar had hij een standpunt ingenomen bij vragen over zijn omgang met het rapport van speciale onderzoeker Robert Mueller over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Verschillende Democratische parlementsleden eisten na de hoorzitting het ontslag van de minister van Justitie.







Barr heeft niet alleen zijn trouw aan president Donald Trump boven zijn ambtelijke verplichtingen gesteld, maar ook de voorkeur gegeven aan zijn persoonlijke belangen, zei Pelosi. Ze noemde de wapenlobby en de olie- en gasindustrie als voorbeelden.

Bron: Belga