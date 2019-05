VIDEO. De trailer van het derde seizoen van ‘The Handmaid’s Tale’ is er!

De Amerikaanse streamingdienst Hulu verwent fans van ‘The Handmaid’s Tale’ met een gloednieuwe trailer voor het derde seizoen dat in juni uitkomt. Daarin is te zien hoe het hoofdpersonage June, gespeeld door Elisabeth Moss, zich voorbereidt op een revolutie in het totalitaire Gilead.

We’ve been sent good weather. En een trailer voor het derde seizoen van de hitserie ‘The Handmaid’s Tale’! Daarin is te zien hoe het hoofdpersonage June, vertolkt door de Amerikaanse actrice Elisabeth Moss, zich opmaakt voor de revolutie in de dystopische staat Gilead. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1985 dat geschreven werd door de Canadese auteur Margaret Atwood. In 2017 – 32 jaar later – vertaalde de Amerikaanse streamingdienst Hulu het verhaal naar het kleine scherm. Atwoods boek werd volledig verwerkt in het eerste seizoen, maar dat belette de scenaristen niet om zelf een vervolg te schrijven aan Junes verhaal in een tweede, en nu dus ook in een derde seizoen.

Totalitaire samenleving







‘The Handmaid’s Tale’ speelt zich af in de nabije toekomst waarin de Verenigde Staten geteisterd worden door milieurampen en een alarmerend laag geboortecijfer. De ultra-conservatieve religieuze beweging ‘The Sons of Jacob’ grijpt vervolgens de macht in de VS die ze omdopen tot Gilead. Ze installeren een totalitair regime waarin alle burgerrechten zijn afgeschaft en het schaarse aantal vruchtbare vrouwen gedwongen wordt tot seksuele slavernij. Zij worden ‘Handmaidens’ die inwonen bij de elite en zich moeten laten bezwangeren door de heer des huizes. Dat is het lot dat June onderging in de eerste twee seizoenen. In het volgende seizoen wil ze een revolutie starten om een einde te maken aan het heersende geweld en misbruik in Gilead.

Het derde seizoen is vanaf 5 juni te zien op Hulu in de Verenigde Staten. De voorbije twee seizoenen waren te zien op Canvas.