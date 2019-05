Silicon Valley is hypothetisch het tweede rijkste land ter wereld

Moest Silicon Valley een land zijn, dan zou de regio meteen het tweede rijkste land ter wereld zijn. Met een bruto binnenlands product (bbp) van 128.308 dollar (114.514 euro) per capita produceert Silicon Valley meer dan bijna alle andere landen op deze planeet.

Mocht Silicon Valley, het hart van de Amerikaanse technologiesector, vandaag een land worden, dan zou het meteen de titel van tweede rijkste land dragen. Met een bbp van 128.308 dollar (114.514 euro) per capita, moet de techhub enkel onderdoen voor Qatar. Volgens cijfers van de Wereldbank ligt het bbp van Qatar enkele honderden euro’s hoger met 128.647 dollar (141.868 euro). Volgens het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis ligt de economische output van Silicon Valley op een totaal van 275 miljard dollar (245 miljard euro), dat is hoger dan die van landen zoals Finland.

Met die cijfers kan Silicon Valley zich meten met regio’s zoals het Chinese Macau en landen zoals Luxemburg, die respectievelijk tweede en derde staan in de normale ranking. De techhub is de thuishaven van onder meer bedrijven als Google, Facebook en Apple. Ook enkele gerenommeerde universiteiten waaronder Stanford University zijn in de Valley gesitueerd. San Francisco, dat ten noorden ligt van Silicon Valley, is samen met Oakland goed voor een bbp van net geen 100.000 dollar (89.281 euro) per capita. Daarmee is het de derde meest lucratieve regio in de Verenigde Staten.

Gigantische kloof tussen arm en rijk

Een hoog bbp staat niet noodzakelijk gelijk aan een gelijkwaardige maatschappij. Terwijl de allerrijksten de vruchten plukken van de economische omzet, zijn het vaak de armeren die er de prijs voor betalen. De helft van ’s werelds rijkste techmiljardairs woont in Silicon Valley. Een aanzienlijk deel van de andere resideert in San Francisco Bay. Dat zorgt voor een oververhitte huizenmarkt waar een woning met twee slaapkamers al snel oploopt tot een hallucinante 1,3 miljoen dollar (1,1 miljoen euro). San Francisco kampt dan ook met een enorm aantal daklozen. Iedere nacht slapen er 4.400 mensen op straat.