Ninoofse priester wil 100 Rita’s verzamelen voor wereldrecord

In de kerk van Outer in Ninove wil priester Alexander Vandaele op 22 mei een nieuw wereldrecord vestigen. Hij is van plan honderd personen met de naam Rita te verzamelen om de naamsdag van de gelijknamige heilige te vieren. Vorig jaar ondernam Vandaele al een poging en kwamen er 69 Rita’s opdagen. Dit jaar zal er een gerechtsdeurwaarder aanwezig zijn om het officiële record vast te leggen. Dat document zal opgestuurd worden naar Guinness World Records. Vandaele hoopt dat het record zal opgenomen worden in het Guinness Recordboek, hoewel dat geen zekerheid is.

Heilige Rita wordt vaak aangeroepen voor de ‘hopeloze gevallen’, langdurige zieken en door vrouwen met een ongelukkig huwelijk. Met zijn initiatief wil pastoor Vandaele de oude traditie nieuw leven inblazen. Die verzwakte toen het beeld van de Heilige Rita verhuisde van de Sint-Theresiakerk naar de kerk van Outer. “We willen de traditie lokaal aanzwengelen, zodat ze weer wortel schiet”, liet Vandaele weten aan Het Laatste Nieuws. Alle Rita’s zijn dus welkom op woensdag 22 mei in de kerk van Outer. De aanwezige Rita’s zullen allemaal een roos krijgen. De heilige wordt namelijk vaak met rozen afgebeeld omdat die net voor haar dood bloeiden in haar tuin, hoewel het toen winter was.