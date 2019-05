GAMES. Dice Hospital: een strategisch spel van levensbelang

Is er een dokter in de zaal? Bij het bordspel ‘Dice Hospital’ van Alley Cat Games beslis jij iedere beurt over leven en dood. Verlaten je patiënten het ziekenhuis kerngezond of in een lijkenzak?

De doos van ‘Dice Hospital’ zit letterlijk tjokvol. Je krijgt 63 dobbelstenen in 3 verschillende kleuren, 4 spelersborden, 24 departementskaarten, 32 specialistenkaarten, 5 ziekenwagenkaarten, 30 kartonnen tokens, 41 spelpionnen, de spelregels en nog zo veel meer. Er zijn duidelijk kosten nog moeite gespaard om de spelers waar voor hun geld te geven.

Spelregels







Trek snel een labojas aan, want in dit spel leid je zelf een ziekenhuis. Het doel is simpel: zoveel mogelijk patiënten gezond naar huis sturen en beter presteren dan de ziekenhuizen van je concurrenten.

Aan de start van iedere beurt moet elke speler drie nieuwe patiënten opnemen die met een ziekenwagen toekomen. Een patiënt wordt in ‘Dice Hospital’ vertegenwoordigd door een rode, groene of gele dobbelsteen. Zijn jouw twaalf bedden al volzet, dan verwijs je drie patiënten die volgens jou niet meer te redden zijn door naar het mortuarium. Dit geeft jouw ziekenhuis natuurlijk heel wat negatieve reputatiepunten.

Een goed ziekenhuis houdt constant de vinger aan de pols om patiënten de beste zorg te bieden. Daarom kan je uitbreiden met een nieuw departement of specialisten aanwerven. Een departement kan elke spelronde slechts een keer ingezet worden en een arts kan ook maar een patiënt tegelijk behandelen. Zorg er dus voor dat je geen te groot ziekenhuis bouwt met te weinig personeel of een klein ziekenhuis met meer artsen dan departementen. Wanneer je een patiënt start te behandelen, gaat de waarde van zijn dobbelsteen omhoog. Negeer je iemand een hele spelronde, dan zakt zijn dobbelsteen in waarde.

Om iemand gezond uit je ziekenhuis te ontslaan, moet je zijn dobbelsteen naar een waarde van zeven weten te brengen. Zakt iemand zijn waarde naar nul, dan heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen. Wie na acht rondes de sterkste reputatie heeft, is de winnaar.

Ons verdict

’Dice Hospital’ is exact wat een dokter zou moeten voorschrijven om een avondje te ontspannen. Het spelmechanisme is snel te doorgronden, vergt inzicht en dwingt spelers om berekend te werk te gaan. Er staan namelijk levens op het spel! Soms is het beter om een patiënt wat langer ziek te houden voordat je hem geneest. Zo kan je in een volgende beurt meer punten verzamelen door meerdere mensen tegelijk te genezen. Op die manier kan iemand die schijnbaar achterop hinkt in de puntentelling plots doorstoten naar de eerste plaats.

