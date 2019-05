Anuna De Wever is haatberichten beu: “Moeilijk om te negeren”

Hoewel Anuna De Wever zich keihard inzet voor het klimaat en onze toekomst, krijgt ze nog steeds enorm veel bagger over zich heen. De kritiek die ze krijgt slaat vaak overigens werkelijk nergens op.

Elke week geeft klimaatactiviste Anuna De Wever een kijkje in haar leven in de Humo-rubriek ‘Dagboek van een klimaatactivist’. Deze week heeft ze het onder meer over de haatberichten die ze – vaak rechtstreeks – toegestuurd krijgt. “Ik heb de indruk dat het aantal haatberichten weer in stijgende lijn gaat. Vandaag stuurt iemand me: ‘Door jouw stomme klimaatmarsen heb ik een 0 op 20 op mijn test geschiedenis. Besef jij wat je mensen aandoet?’ Euh… hoe is het mijn schuld dat jij 0 op 20 hebt? Ik probeer de haat te negeren, maar het is moeilijk als ze me rechtstreekse berichten sturen.”







“Of als ze me aanspreken op straat, zoals deze week nog: een gast komt naar me toe en vraagt of ik Anuna De Wever ben. Zijn tweede vraag luidt letterlijk: ‘Wat is je gender?’ Rare vraag en bovendien nogal onbeleefd. Ik kaats terug: ‘Zal jouw leven veranderen als jij weet wat mijn gender is?’ Het boeit me toch ook niet wat er tussen zijn benen hangt? Ik wandel gewoon weg”, schrijft ze.

Stempel drukken op verkiezingen

Het 17-jarige gezicht van de klimaatmarsen blikt ook nog even terug op de beperkte opkomst op de nationale klimaatmars in Namen van vorige week donderdag. “Beetje teleurgesteld: we hebben heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk studenten te mobiliseren, maar toch komen er maar zevenhonderd jongeren opdagen op de mars in Namen. Dat suckt een beetje. Ik hoop echt dat iedereen beseft dat we de komende weken weer met duizenden op straat moeten komen, om onze stempel te drukken op deze verkiezingen. But it’s out of our hands: uiteindelijk zijn het de jongeren zelf die beslissen”, klinkt het.