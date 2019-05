Zweden verleent twee leden van Pussy Riot asiel

Zweden heeft twee leden van de Russische feministische groep Pussy Riot, bekend van haar provocerende performances en anti-Poetin-protesten, dinsdag politiek asiel verleend. Lusine Dzjanjan en Aleksej Knedljakovski, die twee kinderen hebben, hadden in 2017 in Zweden een asielaanvraag ingediend. Ze zeiden dat ze in hun geboorteland werden lastiggevallen, bedreigd en geslagen, een direct gevolg van de politieke acties die ze voer(d)en, klonk het.

Eind 2018 werd hun aanvraag verworpen omdat de Dienst Immigratie van Zweden van mening was dat de situatie van het gezin niet onrustwekkend was. Het koppel ging in beroep en krijgt nu dus alsnog asiel.

Het paar nam onder andere in 2014 deel aan een protest in Sotsji, toen gaststad van de Olympische Winterspelen. De twee werden er samen met andere leden van de groep mishandeld door veiligheidspersoneel. Dzjanjan, een kunstenares, verloor daarna haar job op de universiteit van Krasnodar.

Bron: Belga