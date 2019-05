WK snooker – Judd Trump vlot voorbij Stephen Maguire naar halve finales

Judd Trump (WS-7) heeft zich woensdag in het Crucible Theatre van Sheffield vlot voor de halve finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 29-jarige Engelsman nam met 13-6 de maat van de Schot Stephen Maguire (WS-15). “The Ace in the Pack” startte dinsdag indrukwekkend met breaks van 131, 67, 106, 78 en 101. Vervolgens won hij ook nog het zesde frame, voor Maguire dan toch op het scorebord kwam. Trump mocht gaan slapen met een 7-1 voorsprong en diepte die woensdagnamiddag nog uit tot 9-1. Maguire milderde tot 11-5 en won woensdagavond met een 122 century ook nog het eerste frame van de slotsessie, waarna Trump het met breaks van 68 en 82 afmaakte.

Om een finaleplaats neemt Trump het donderdag, vrijdag en zaterdag in een best of 33 op tegen zijn 33-jarige landgenoot Gary Wilson (WS-32). Die schakelde Ali Carter (WS-19) met 13-9 uit. Het is de vierde keer dat Trump de halve finales bereikt op een WK. In 2011 schopte hij het ook nog tot de finale, waarin hij toen met 18-15 de duimen moest leggen voor de Schot John Higgins (WS-5).

bron:Â Belga