Weerbericht – Na het ochtendgrijs opklaringen

Woensdag verwacht het KMI eerst in vele regio’s ochtendgrijs met lage wolken of lokale mistbanken. Daarna wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Over het westen en het noordwesten kan het tot na de middag grijs blijven. We halen maxima van 13 graden aan zee tot 18 graden waar de zon voldoende schijnt. De wind is zwak en veranderlijk, op het einde van de dag wordt hij noordwestelijk. Donderdag wordt het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Op het einde van de namiddag kan het droger worden over het westen. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 of 15 graden in Laag- en Midden-België.

Vrijdag verwachten we een afwisseling van zon en wolken. Vooral in de namiddag en het begin van de avond ontstaan enkele buien. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 6 of 7 graden op de Ardense hoogt en tot 12 of 13 graden over het westen.

Zaterdag stroomt er koude lucht van polaire oorsprong over ons land. Het wordt dan zeer wisselvallig met opklaringen en stapelwolken waaruit soms stevige buien met kans op onweer en korrelhagel vallen. Op de Ardense hoogten valt de neerslag Soms als smeltende sneeuw of tijdelijk zelfs als sneeuw. Het is ronduit koud voor de tijd van het jaar met maxima van 4 of 5 graden in de Hoge Venen tot 9 of 10 graden in het centrum. Vooral in het oosten verwachten we lichte nachtvorst. De gure wind is matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig, uit noordelijke richtingen.

bron: Belga