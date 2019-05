Twee doden bij schietpartij aan universiteit in Noord-Carolina

Bij een schietpartij aan een universiteit in de Amerikaanse deelstaat Noord-Carolina zijn twee mensen gedood. Er raakten ook vier mensen gewond. Drie van hen verkeren in kritieke toestand, zo heeft de politie dinsdagavond plaatselijke tijd op een persconferentie gezegd. De verdachte van de schietpartij op de campus van de UNC in Charlotte werd opgepakt. Volgens de lokale zender WCNC gaat het om een 22-jarige student die de school begin dit semester verliet. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

Politiechef Jeff Baker zei op de persconferentie dat een politieagent de schutter kon stoppen. Het is dankzij het kordate optreden van de veiligheidsdiensten dat erger is vermeden, verklaarde hij.

De Verenigde Staten worden geregeld opgeschrikt door schietpartijen op scholen en universiteiten. Die leiden steevast tot een discussie tussen voor- en tegenstanders van een strengere wapenwet. Voorstanders zeggen dat strengere regels zullen zorgen voor minder wapens in de omloop en dus ook minder wapengeweld. Tegenstanders zoals de Amerikaanse president Donald Trump menen dan weer vaak dat er net meer wapens moeten zijn zodat mensen die geconfronteerd worden met een schutter zich kunnen verdedigen.

