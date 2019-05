Ronde van Yorkshire – Chris Froome ligt niet wakker van kritiek op nieuwe sponsor

Chris Froome ligt niet meteen wakker van de kritiek op de nieuwe sponsor van zijn team, die woensdag in Yorkshire werd voorgesteld aan de pers. “Ik ben gefocust op het positieve”, zegt hij. “Er is een nieuwe sponsor en dat is een goede zaak voor het wielrennen.” Sky kondigde aan dat het niet langer heil ziet in wielersponsoring, dus moest de ploeg van Chris Froome en Geraint Thomas op zoek naar een nieuwe sponsor. Die werd vrij snel gevonden met miljardenbedrijf Ineos, belangrijk in de chemie en één van de grootste plasticproducenten ter wereld. Dat leidde tot kritiek in Groot-Brittannië. Zo wordt verwacht dat milieuorganisaties gaan betogen tijdens de Ronde van Yorkshire, die donderdag van start gaat. Dat omdat het bedrijf een licentie kreeg om fracking te gebruiken om schaliegas te verzamelen, net in Yorkshire. Op de vraag wat de viervoudige Tourwinnaar daar van vond, gaf hij een nietzeggend antwoord. “Opnieuw, ik kijk naar het positieve. De koers brengt mensen samen. Families komen naar buiten met hun kinderen om naar de wedstrijd kijken. Ik ben hier onder meer omdat ik me de Tourstart in 2014 herinner, daarna ervaarde ik nergens nog die sfeer, die beleving van de koers. Het was ongelooflijk. Ik kon ook de Ronde van Romandië rijden, maar de keuze viel op deze koers.”

Natuurlijk ook omdat Ineos woensdag officieel werd gelanceerd in Yorkshire, op een geheime locatie en voor een beperkt mediapubliek. Op vragen van buitenlandse media, waaronder Belga, of we aanwezig mochten zijn, bleef een antwoord uit. “Er was niet veel plaats (in het grote kasteel), daarom verkozen we een beperkt aantal journalisten uit te nodigen”, klonk het bij Sky nadien tijdens het persmoment waarop Froome wel aanwezig moest zijn voor de Ronde van Yorkshire.

Bij de lancering van de nieuwe sponsor gaf Froome onder meer bij Cyclingnews aan dat er sprake is van “twee maten en twee gewichten”. “Er is veel kritiek op onze sponsor, terwijl andere teams niet zo hard onder vuur worden genomen. Er zijn nog teams in het peloton die een energiesponsor hebben. Aan hun renners wordt daarover geen vragen gesteld.”

Wat het sportieve betreft, zei Froome dat hij ambitieus is voor deze Tour de Yorkshire, “maar dat hij nog ver van zijn Tourvorm is en dit alles voorbereiding is op wat hem nog wacht”. Froome wil zijn vijfde Tourzege binnenhalen. “Sinds Miguel Indurain (Lance Armstrong zijn zeges werden afgenomen) slaagde niemand er meer in om vijf keer te winnen, dus wil ik graag de renner zijn die daar wel in slaagt.”

bron: Belga