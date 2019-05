Primoz Roglic slaat dubbelslag

De 29-jarige Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft vandaag de eerste etappe in de 73e Ronde van Romandië (WorldTour) gewonnen. Na 168,4 kilometer van Neuchâtel naar La Chaux-de-Fonds was de eindwinnaar van vorig jaar de snelste van een groep van twintig renners. De Fransman David Gaudu werd tweede, de Portugees Rui Costa derde. Thomas De Gendt was met een 36e plaats beste Belg. Roglic, gisteren tweede in de proloog, is ook de nieuwe leider. Hij lost zijn landgenoot Jan Tratnik af. Roglic heeft tien seconden voor op Costa en twaalf op Gaudu.

Morgen brengt de tweede etappe het peloton van Le Locle naar Morges. Daar wordt na 174,4 kilometer een massasprint verwacht.







bron: Belga