President Trump niet blij met steunbetuiging brandweervakbond voor Biden

De steunbetuiging van de vakbond van brandweerlieden voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is bij de Amerikaanse president Donald Trump niet goed gevallen. Op Twitter liet hij dat op zijn eigen manier blijken. Trump retweette vandaag in nauwelijks een half uur tijd een zestigtal steunbetuigingen aan zijn adres van brandweerlui. Even daarvoor had hij in een eigen boodschap op Twitter uitgehaald naar de vakbond. “Ik heb meer gedaan voor brandweerlieden dan deze bijdragen innende vakbond ooit zal doen, en wordt daar niet voor betaald”, aldus Trump.

Biden kreeg deze week in de strijd om de kandidatuur van zijn partij openlijke steun van de International Firefighters Association, een machtige vakbond van brandweermannen- en vrouwen.







Bron: Belga