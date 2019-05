Onderzoek misbruik school Schaarbeek – Brusselse cdH blijft achter Yildiz staan

De Brusselse afdeling van de cdH blijft achter Schaarbeeks gemeenteraadslid Yusuf Yildiz (cdH) staan. Die werd eerder door burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) zwaar bekritiseerd voor zijn rol in de protesten aan een school in Schaarbeek na een vals vermoeden van zedenfeiten. Het protest begon maandag na een vermoeden van verkrachting, nadat er bloed werd aangetroffen in het slipje van een vierjarig meisje dat er schoolgaat. Het conflict escaleerde dinsdagmiddag na de mededeling van het Brussels parket dat er geen sprake was van zedenfeiten en dat de bloeding werd veroorzaakt door een infectie. De politie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven. Er sneuvelden enkele ramen van de school.

Burgemeester Clerfayt maakte woensdag bekend klacht te zullen indienen wegens oproepen tot geweld. Hij viseerde in het bijzonder gemeenteraadslid Yildiz. Die zou in een video hebben opgeroepen tot geweld.

In een mededeling roept de Brusselse cdH op tot kalmte. Volgens de partij wou de lokale verkozene enkel uiting geven aan een “gevoel van onbegrip” en een “vraag om opheldering”, maar heeft Yildiz nooit opgeroepen tot haat.

Nog volgens zijn partij zou Yildiz intussen zelf een advocaat onder de arm hebben genomen met het oog op gerechtelijke stappen.

bron: Belga