Nieuwe ronde vredesgesprekken tussen VS en taliban

In de golfstaat Qatar wordt woensdag een nieuwe gespreksronde opgestart tussen de Verenigde Staten en vertegenwoordigers van de radicaalislamitische taliban over vrede in Afghanistan. Dat heeft talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid aangekondigd op de microblogsite Twitter. Intussen blijkt wel dat het geweld in Afghanistan is toegenomen, ondanks de vredesgesprekken. De VS startten vorige zomer rechtstreekse gesprekken op met de taliban over de bijlegging van het al meer dan 17 jaar aanslepende conflict in Afghanistan.

Sindsdien vonden er al zes gespreksrondes plaats. Na afloop van de recentste, midden maart, klonk het dat er vooruitgang was geboekt. Er werd vooral gesproken over de terugtrekking van alle internationale troepen uit Afghanistan en over hoe te voorkomen dat Afghanistan een veilige thuishaven voor terroristen zou worden.

Volgens de Amerikaanse hoofdonderhandelaar Zalmay Khalilzad zou er, na overeenkomst over die beide zaken, gestart kunnen worden met gesprekken tussen de taliban en de Afghaanse regering over een politieke oplossing voor het conflict en een wapenstilstand. De taliban weigeren tot nu toe om met de regering te spreken, die ze beschouwen als een marionet van de VS.

Intussen blijkt uit een Amerikaans rapport wel dat het geweld in Afghanistan de voorbije maanden is toegenomen. Het gemiddelde aantal islamitische aanslagen lag tussen begin november en eind januari bijna een vijfde hoger dan de drie maanden ervoor. De verliezen in het Afghaanse leger lagen bijna een derde hoger dan het jaar ervoor.

“Deze trends zijn des te opmerkelijker, omdat het geweld de voorbije jaren eerder verminderde in de wintermaanden”, luidt het in het rapport.

De taliban hadden grote delen van Afghanistan vanaf 1996 tot de invasie van een door de VS geleide troepenmacht in 2001 onder hun controle. De invasie kwam er na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington. Momenteel zijn er zowat 14.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan.

