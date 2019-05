“Militaire interventie mogelijk als dat nodig is”

De Verenigde Staten zijn bereid om militair tussen te komen in het conflict in Venezuela. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, gezegd tijdens een interview met televisiezender Fox Business Network. “Militair optreden is mogelijk. Als dat nodig blijkt, dan zullen de Verenigde Staten dat doen”, zei Pompeo. De buitenlandminister voegde er wel aan toe dat hij liever een vreedzame machtsovergang zou willen in Venezuela.

De zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaido – die onder meer gesteund wordt door de VS – riep in een videoboodschap de bevolking en militairen op om zich bij hem aan te sluiten en president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven. Vandaag herhaalde hij zijn oproep om te manifesteren.







Bron: Belga