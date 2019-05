Meer economische werkloosheid in eerste kwartaal

De economische werkloosheid bij arbeiders in België is in het eerste kwartaal toegenomen tot 1,41 procent, nadat ze vorig jaar op een laagterecord was beland. Dat meldt de HR-dienstengroep Acerta vandaag. Het ziet weinig redenen tot ongerustheid. Het is de eerste keer dat de economische werkloosheid is gestegen sinds Acerta in 2017 met de metingen begon, zo klinkt het. Zo bedroeg de economische werkloosheid in het eerste kwartaal van 2018 0,83 procent.

Maar onverwacht was de toename niet, want in de laatste maanden van vorig jaar tekende zich al een stijging af, tegen de achtergrond van een vertragende economie. Acerta ziet dan ook geen reden tot paniek. “Economische werkloosheid is in de eerste plaats een systeem om tijdelijke economische ups en downs op te vangen (zonder mensen onmiddellijk te moeten ontslaan, red.) en wat we nu vooral mogen vaststellen is dat het systeem werkt”, zegt Dirk Vanderhoydonck van Acerta. “Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen dat in de komende maanden beduidend meer economische werkloosheid zal moeten worden ingeroepen.”







De economische werkloosheid ligt traditioneel het hoogst in Vlaanderen. In de eerste drie maanden van het jaar ging het om 1,61 procent. Wallonië kwam uit op 1,41 procent, Brussel op 0,16 procent.

Acerta baseert zich naar eigen zeggen op gegevens van arbeiders in dienst bij 32.000 werkgevers uit de private sector, zowel kmo’s als grote ondernemingen.

bron: Belga