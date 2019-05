Koninklijke Munt van België slaat Audrey Hepburn-munt

BRUSSEL De Koninklijke Munt van België heeft, ter gelegenheid van de 90ste geboortedag van Audrey Hepburn (foto) op 4 mei in Elsene, een gouden Audrey Hepburn-munt geslagen. De munt van 25 euro is geslagen in Proof-kwaliteit, heeft een beperkte oplage van duizend exemplaren en wordt niet in circulatie gebracht. Daardoor is ze een collector’s item voor muntverzamelaars en fans van de actrice. De Munt maakte het nieuws bekend tijdens de officiële opening van “Intimate Audrey”, een expositie die nog toe 28 augustus loopt in het Brusselse Vanderborghtgebouw.

bron: Belga