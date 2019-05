Guaido roept in videoboodschap op om manifestaties voort te zetten

De Venezolaanse interim-president Juan Guaido heeft opgeroepen om de manifestaties tegen president Nicolas Maduro voort te zetten. Hij deed dat in een videoboodschap.

“Ik roep de de gewapende troepen op om ‘operatie vrijheid’ voort te zetten. Morgen, de 1e mei, gaan we voort (…) In heel Venezuela zullen we op straat komen”, zei Guaido in een videoboodschap die werd uitgezonden op sociale netwerken.

In Caracas vielen gisteren minstens 69 gewonden bij schermutselingen tussen de ordediensten en demonstranten die Juan Guaido steunen. Maduro op zijn beurt zei vandaag dat de “putschistische schermutseling” van soldaten die zich achter oppositieleider Guaido hadden geschaard, voorbij is.







Bron: Belga