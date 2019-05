FIBA Europe Cup – Italiaanse Sassari pakt eerste eindzege

Dinamo Sassari heeft woensdagavond de FIBA Europe Cup basket voor mannenteams gewonnen. De Italiaanse ploeg boekte in de terugwedstrijd van de finale op het parket van het Duitse Wurzburg een 79-81 overwinning. Sassari had vorige week ook al de heenmatch gewonnen met 89-84. Bij Sassari was Dyshawn Pierre met 19 punten en 7 rebounds de meest spelbepalende speler. De topschutter bevond zich in Duitse rangen. De twintig punten van Skyler Browlin volstonden echter niet.

Het was de vierde editie van de FIBA Europe Cup. Frankfurt (2016), Nanterre (2017) en Venitië (2018) stonden al op de erelijst.

bron: Belga