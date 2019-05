Crombez legt nadruk op betaalbare klimaatmaatregelen en betaalbaar wonen

Sp.a wil dat klimaatmaatregelen betaalbaar blijven voor de “werkmens”. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez gezegd in zijn 1 mei-toespraak in zijn thuisbasis Oostende. Om wonen terug betaalbaar te maken, pleiten de Vlaamse socialisten er voor om de komende jaren 100.000 extra sociale woningen te bouwen en de huurwaarborg terug op twee maanden te brengen. Sp.a voert een campagne rond “zekerheid”, waarbij ze de nadruk legt op koopkracht en kwaliteitsvolle zorg. Naast de bekende standpunten rond pensioenen – een minimupensioen van 1.500 euro voor wie 42 jaar gewerkt heeft – en een lagere btw op elektriciteit, stond Crombez in zijn 1 mei-toespraak in Oostende stil bij de klimaatuitdagingen.

Die moeten voor sp.a haalbaar en betaalbaar zijn en mogen de “kosten niet afschuiven op de gewone werkmens”. “Het klimaat oplossen doe je niet door mensen die nu nog een biefstuk eten een schuldgevoel aan te praten”, klonk het.







Sp.a pleit voor gratis openbaar vervoer tot 18 jaar, om jongeren er nu al van te overtuigen dat de auto niet altijd de oplossing is. Volgens Crombez kunnen jongeren met het geld dat de huidige regering uitgaf aan straaljagers 500 jaar gratis op bus en tram.

De Vlaamse socialisten willen ook de komende vijftien jaar alle woningen in Vlaanderen isoleren. De overheid (de netbeheerders) zou de kost daarvan voorschieten, de bewoners zouden die kost via hun lagere energiefactuur elke maand terugbetalen.

Crombez pleitte ook voor maatregelen die wonen terug betaalbaar maken. De huidige Vlaamse regering trok de huurwaarborg op van twee naar drie maanden. Sp.a wil die maatregel ongedaan maken. Om de wachtlijsten voor een sociale woning aan te pakken, wil sp.a de komende jaren “minstens 100.000 sociale woningen extra bouwen”.

bron:Â Belga