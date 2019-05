Croky Cup – Spelers geven startschot van feestavond in Mechelen

De spelersgroep en staf van KV Mechelen zijn woensdagavond op de Grote Markt van hun thuisstad feestelijk onthaald door duizenden supporters, na de bekerwinst enkele uren voordien. Ook de titel in 1B werd in één klap mee gevierd. Het belooft nog een lange feestavond te worden in het Mechelse, vooral in en rond het AFAS-stadion waar de menigte omstreeks 20 uur naartoe trekt. Burgemeester Bart Somers liet de spelers en coach Wouter Vrancken de menigte groeten vanop het balkon van het stadhuis. Dat gebeurde onder gezangen als “Trots op onze kleuren – geel en rood!” “Wij gaan Europa in” en “Al wie niet springt is Buffalo”, een plaagstootje aan verliezend finalist AA Gent. Elke speler mocht ook de bekertrofee in de lucht steken terwijl het publiek luidkeels zijn naam scandeerde. Onder meer Onur Kaya, Igor De Camargo en doelman Michael Verrips lijken helden voor de eeuwigheid te zijn geworden voor de Malinois-fans.

In het eigen AFAS-stadion wacht KV Mechelen nog meer feestgedruis. Duizenden fans keken daar naar de match op groot scherm en lang niet iedereen zakte daarna af naar de binnenstad, aangezien politie en stad ervoor hadden gewaarschuwd dat de capaciteit van de Grote Markt ‘slechts’ 8.000 personen bedraagt. In het stadion is bovendien nog de hele avond randanimatie voorzien. Ook de 20.000 supporters die de wedstrijd bijwoonden op de Heizel in Brussel splitsten zich na terugkomst op in groepen die hetzij naar de binnenstad, hetzij naar het stadion trokken.

bron: Belga