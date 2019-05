Crisis Venezuela – “Putschistische schermutseling” neergeslagen, zegt president Maduro

De “putschistische schermutseling” van soldaten die zich achter oppositieleider Juan Guaido hadden geschaard, is voorbij. De verantwoordelijken zullen strafrechtelijk vervolgd worden. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro verklaard tijdens een radio- en televisietoespraak van bijna een uur. Het was de eerste keer dat Maduro te horen was sinds zelfverklaard interim-president Guaido dinsdagochtend had opgeroepen tot de “laatste fase om het land te bevrijden”.

In zijn toespraak feliciteerde Maduro het leger omdat het “de kleine groep die geweld wilde verspreiden via deze putschistische schermutseling” onder controle heeft gekregen.

De president noemt de gebeurtenissen een poging tot staatsgreep. “Dit zal niet ongestraft blijven. Ik heb drie procureurs aangeduid die alle betrokkenen aan het ondervragen zijn”, aldus Maduro. Hij werd tijdens de toespraak geflankeerd door onder anderen de minister van Defensie, generaal Vladimir Padrino.

Nog volgens de president raakten vijf soldaten en drie politieagenten gewond tijdens schermutselingen met betogers die Guaido steunen.

Maduro ontkende tot slot dat hij Venezuela zou willen ontvluchten richting Cuba, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had verklaard.

