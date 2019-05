Assange veroordeeld tot 50 weken cel in Londen

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is vandaag in Londen veroordeeld tot 50 weken cel omdat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft gehouden, toen hij in juni 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in de Britse hoofdstad vluchtte. Assange kreeg in 2012 asiel in de ambassade. Zo kon hij vermijden dat hij voor een rechtbank moest verschijnen die zich moest buigen over een eventuele uitlevering aan Zweden. Assange werd er beschuldigd van verkrachting. Dat dossier werd intussen geklasseerd.

De 47-jarige WikiLeaks-oprichter werd op 11 april door de politie opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Nog diezelfde dag was hij al schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.







Morgen wordt Assange opnieuw voor de rechter verwacht. Dan gaat het over de vraag om uitlevering die de Verenigde Staten hebben gesteld. In de VS riskeert Assange vijf jaar cel voor computerinbraak. Hij zou daarvoor hebben samengespannen met klokkenluidster Chelsea Manning.

Bron: Belga