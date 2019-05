151.000 manifestanten in Frankrijk

Verspreid over Frankrijk zijn 151.000 mensen vandaag op straat gekomen voor de Dag van de Arbeid. Alleen in Parijs waren er 16.000 betogers. Dat blijkt uit een officiële telling om 14 uur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens tellingen van het onderzoeksbureau Occurence in opdracht van verscheidene media zouden er in de hoofdstad tot wel 40.000 betogers zijn. De 1 meibetogingen verlopen in Frankrijk eerder rustig. Alleen in de hoofdstad werden rond 13 uur al rellen gemeld tussen de politie enerzijds en antikapitalistische militanten (“black blocs”) en “gele hesjes” anderzijds. Volgens het parket van Parijs zaten om 16 uur in totaal 206 mensen in voorhechtenis.

Bron: Belga