Pete Doherty opgenomen in het ziekenhuis na incident met egel

De Britse muzikant Pete Doherty is opgenomen in het ziekenhuis met een geïnfecteerde wonde, die hij te danken had aan een egel. Hij probeerde het beestje te bevrijden uit de kaken van een van z’n honden. Dat leverde hem wel een snee in zijn hand op.

Toen de zanger van onder andere The Libertines en Babyshambles zijn honden uitliet, merkte hij op dat een van hen een egeltje tussen zijn kaken had. Doherty wikkelde een T-shirt rond zijn hand en probeerde het beestje te bevrijden. Maar een van de vlijmscherpe stekels leverde hem een kleine snee op in een wijsvinger. Hij zat daarna drie dagen in een busje en vergat uiteraard de wonde te verzorgen, waardoor de frontman een infectie opliep.

Op Twitter postte Doherty een foto vanuit het ziekenhuis en prees hij de verplegers die hem verzorgde. “Bedankt aan de geweldige mannen en vrouwen die binnen de National Health Service werken. Het zijn echt engelen. Ze verdienen echt een miljoen keer ons respect en dankbaarheid.”

A picture me in a hospital bed with an infected hedgehog spike wound thank you to the wonderful men and women who work within the NHS . What absolute angels and a million times they deserve our respect and thanks. pic.twitter.com/llLv9N4Mwl

— Peter Doherty (@petedoherty) 29 avril 2019