Dit is het verbazingwekkende vuilste plekje in huis

Als je aan het vuilste plekje in huis denkt, denk je veel kans aan de vuilnisbak of het toilet. Die laatste komt al dichter in de buurt van de waarheid. Je badkamer is namelijk een broeihaard voor bacteriën: vocht, schimmels, haren, huidschilfers… Maar verbazingwekkend genoeg is niet het toilet, maar je tandenborstelhouder de meest degoutante plek in huis.

Je tandenborstel steek je meermaals per dag in je mond, dus het feit dat je tandenborstelhouder de vuilste plek in huis is, is redelijk onrustwekkend. Helaas is dat wel degelijk het geval. De internationale organisatie voor volksgezondheid en veiligheid NSF International onderzocht dertig voorwerpen in huis op bacteriën, waarvan zes in de badkamer. Daaruit bleek dat 27% van de toiletbrillen schimmels en gist bevatten, wat op zich niet hoeft te verbazen. Bij de tandenborstelhouder ging dat de hoogte in tot 64%.

Coliforme bacteriën en stafylokokken







En dat was niet het enige wat de wetenschappers daar aantroffen. 27% van de tandenborstelhouders hadden sporen van coliforme bacteriën en 14% zaten onder de stafylokokken (huidbacteriën). “Je tandenborstelhouder is een paradijs voor bacteriën. Het is er donker, vochtig en je maakt hem minder vaak schoon dan aangeraden is”, aldus Lisa Yakas, microbiologe bij NSF International. Maar er is ook goed nieuws. Ondanks de aanwezigheid van coliforme bacteriën, die duiden op fecale besmetting, word je niet noodzakelijk ziek door je tandenborstelhouder. “De meeste bacteriën zijn onschadelijk en verschillen niet sterk van andere bacteriën in huis, of bacteriën die op de huid aanwezig zijn”, weet dokter Amesh Adalja, arts voor infectieziekten bij het Johns Hopkins Center for Health Security, te vertellen.