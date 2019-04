IN BEELD. Japanse keizer Akihito staat troon af aan zijn zoon

In het keizerlijk paleis in Tokio heeft de ceremonie plaatsgevonden voor het aftreden van de Japanse keizer Akihito. Het is de eerste keer in 202 jaar dat een Japanse keizer aftreedt. Akihito gaf zijn laatste publieke toespraak. Hij wenste Japan en de wereld vrede en welvarendheid toe.

De 85-jarige Akihito was sinds 1989 de 125ste keizer van Japan. Hij had al in de zomer van 2016 laten weten dat hij om gezondheidsredenen afstand wilde doen van de ‘chrysanten troon’. Een dergelijke troonsafstand is eigenlijk niet voorzien in de Japanse wetgeving. De Japanse regering heeft een eenmalige wet moeten afkondigen om dit mogelijk te maken.





Premier Shinzo Abe hield eerst een korte toespraak waarin hij de keizer dankte voor zijn regering en de troost die hij de Japanners had geboden. Daarna nam de keizer zelf kort het woord. Akihito zei dat hij zijn taak met groot respect en liefde voor het volk had uitgeoefend en dankte de Japanners voor de genoten steun. Hij zou blijven bidden voor vrede. Na zijn toespraak verliet de keizer de zaal, gevolgd door keizerin Michiko en kroonprins Naruhito.

Buiten het terrein van het keizerlijk paleis hadden zich enkele honderden belangstellenden opgesteld.

Naruhito

Technisch blijft Akihito keizer tot middernacht. Dan zal zijn oudste zoon, kroonprins Naruhito, de ‘chrysanten troon’ bestijgen. Naruhito volgt zo zijn vader op als keizer. Zijn aantreden betekent meteen ook het begin van een nieuw keizerlijk tijdperk. De Japanse regering maakte al bekend dat het tijdperk de naam ‘Reiwa’ zal krijgen. Volgens de officiële vertaling die het Japanse overheid liet verspreiden, betekent die term ‘mooie harmonie’.

Naruhito wordt de eerste Japanse keizer die geboren is na de Tweede Wereldoorlog. Toen vocht Japan in naam van keizer Hirohito, die als een god werd beschouwd voor het land in 1945 de oorlog verloor. De Japanse agressie maakte meer dan 20 miljoen doden in Azië. Na diens overlijden volgde Akihito op 7 januari 1989 zijn vader op. Akihito was toen 55 jaar.