Vodafone vond achterdeurtjes in Huawei-technologie: Huawei ontkent

De Chinese techreus Huawei ontkent dat hij zijn apparatuur met zogenaamde achterdeurtjes heeft uitgerust om daarmee spionage mogelijk te maken. Dat meldde het bedrijf in een reactie op een eerdere claim van telecombedrijf Vodafone dat eerder zei wel zulke achterdeurtjes in de software van Huawei te hebben gevonden. Vodafone zou in 2009 en 2012 hebben ontdekt dat systemen van Huawei in Italië niet helemaal waterdicht waren. Door achterdeurtjes zou Huawei onrechtmatige toegang hebben kunnen verkrijgen tot het vastelijnnetwerk van Vodafone in Italië. Dat systeem brengt het internet tot miljoenen woningen en bedrijven.

De telecomgroep vroeg Huawei in 2011 om de achterdeurtjes in internetrouters voor thuis te sluiten en kreeg de garantie dat dit was gebeurd, maar verdere tests toonden aan dat de veiligheidszwakheden voortduurden, zo blijkt uit veiligheidsdocumenten uit die periode. Ook bij onderdelen van het vaste netwerk waren achterdeurtjes gevonden.







Zulke achterdeurtjes kunnen voorkomen in netwerkuitrusting en software, zodat ontwikkelaars de toestellen kunnen beheren. Hackers kunnen die echter misbruiken. In het geval van Vodafone waren er risico’s dat derden toegang kregen tot de persoonlijke computer en het thuisnetwerk van de klant.

Volgens Huawei is de mededeling van Vodafone pertinent onwaar. Het verhaal waar persbureau Bloomberg als eerste mee kwam, zou verwijzen naar een onderhouds- en systeemfunctie in apparatuur. Dit soort toepassingen komen volgens de Chinezen vaker voor in de sector. Kwetsbaarheden van het systeem zouden meer dan zeven jaar geleden al zijn hersteld.

bron: Belga