Vlaams minister Lydia Peeters activeert batterijsysteem op woonzorgcampus

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft op de woonzorgcampus Sint-Lambertus Buren in Halen een nieuw batterijsysteem opgestart. Het batterijproject vormt het sluitstuk van een grondige energierenovatie van de woonzorgcampus. De energierenovatie zorgt ervoor dat het verbruik van Sint-Lambertus Buren met meer dan 35 procent zal dalen en de CO2-uitstoot met 40 procent zal verminderen. In de woonzorgcampus van uitbater Senior Living Group werd geïnvesteerd in de isolatie van 3.600 m² daken, een slim gestuurde hoofdstookplaats, fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 212 kWp en een batterijsysteem van 90 kWh. Zo kan de elektriciteit van de zonnepanelen maximaal worden benut op de campus in plaats van te injecteren op het distributienet.

Het project werd gerealiseerd door Wattson, dat als ESCO-bedrijf – ‘Energy Service Company’ – instaat voor de realisatie van de investeringen, de financiering, en het onderhoud en de monitoring van de installaties voor de komende 10 jaar. “Met de batterij op de woonzorgcampus hebben we nu een eerste project waarin we deze nieuw batterijtechnologie integreren in onze EPC-aanpak. We hopen hier in de toekomst nog veel meer op in te kunnen zetten, zeker wanneer de prijzen van deze batterijen nog verder zakken in de komende jaren”, zegt Stijn De Roo van Wattson.







Het Vlaams Gewest investeert 52.500 euro in het batterijsysteem, dat uit een duurzame zoutwaterbatterij bestaat en door het Oostenrijkse GREENROCK wordt geleverd. “Batterijen vormen een belangrijke schakel in ons nieuwe energiemodel”, stelt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). “Zelf opgewekte zonne-energie kan dankzij energieopslag nog meer lokaal worden verbruikt. Met behulp van een slim algoritme wordt het laden en ontladen van de batterij bovendien efficiënter geregeld.”

Bron: Belga